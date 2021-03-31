"Туристам надо не просто отслеживать, как раньше, какая погода и что с собой взять. Сейчас такая ситуация, что турист, прежде чем принять решение о поездке, должен получить актуальную информацию о стране, условиях въезда и пребывания. Перед поездкой еще раз свериться, не изменилось ли там что-то. Потому что у нас есть пример с Турцией, которая каждую неделю вводит какие-то ограничения, пусть и микроскопические и ни на что не влияющие, но следить за ними надо", — сказала она на онлайн пресс-конференции в среду.

Кроме того, исполнительный директор АТОР настоятельно рекомендует туристам оформлять страховку от невыезда.

"Это необязательный вид страхования, в отличие от медицинского, но оно позволяет подстраховаться на случай заболевания самого туриста, изменения обстоятельств в стране, внезапного ее закрытия, введения ограничений. И в случае необходимости получить стоимость тура в полном объеме без долгого ожидания", — подчеркнула Ломидзе.

Она напомнила, что справки о тестировании требуются сейчас практически в каждой стране, в некоторых нужно перед поездкой скачать специальное приложение. В некоторых странах нужно сдавать повторно тест на коронавирус по приезде в аэропорту. По мнению эксперта, даже если страна объявила о возможности въезда с прививочным сертификатом, туристам лучше для подстраховки иметь справку о ПЦР-тесте на коронавирус.

"В тех странах, которые открываются сейчас – нужно учитывать, есть ли с ними прямое авиасообщение и принимает ли страна туристов. Например, с Германией на прошлой неделе открыли прямое сообщение, есть рейсы во Франкфурт, но туристы не могут воспользоваться этими рейсами, их развернут на границе, если у них туристические визы. То есть, надо учитывать все обстоятельства, прежде чем ехать в какую-то страну", — сказала эксперт.

Ломидзе добавила, что туристам не надо торопиться с покупкой билетов, как только открылась какая-то страна – надо убедиться, что рейсы будут осуществлены.

"Как только объявляют об открытии направления многие авиакомпании торопятся объявить о продаже билетов. Но открытие продаж не гарантирует наличия рейсов, потому что, как в случае с Кипром, у нас пока нет прямого сообщения. Может быть такая ситуация, что билет купить можно, а в расписании рейса нет, так как еще не получено разрешение на его выполнение. Или авиакомпании получили допуски, продают билеты, а лететь нельзя, потому что выдача допусков на осуществление рейсов еще не значит, что эти рейсы поставлены в расписание", — подчеркнула она.

Кипр разрешил российским туристам въезд без карантина с 1 апреля. Но прямое авиасообщение с этой страной не возобновлено, выполняются только грузопассажирские рейсы, на базе которых нельзя формировать турпакеты. Как ранее сообщила Ломидзе, Кипр могут открыть для россиян к майским праздникам.