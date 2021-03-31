"Результаты продаж на майские праздники показывают, что пока безусловно и однозначно лидируют российские курорты. Спрос на отдых внутри России на майские превышает запрос на зарубежные поездки примерно в 2,5 раза", — сказала она, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что за границей отдыхать небезопасно.

"Думаю, что господин Володин может не нервничать. Те туристы, которые поедут за границу, поедут в те страны, которые открыты и признаны Роспотребнадзором безопасными для наших граждан. И мы можем быть спокойны, что им там ничего не угрожает. Перечень этих стран небольшой, хотя и немножко расширяется. Но в целом те зарубежные страны, которые будут доступны нашим туристам на майские праздники, их можно пересчитать на пальцах обеих рук", — добавила Ломидзе.

Она напомнили, что для российских туристов сейчас открыты Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания, Сербия и Куба.

"Кипр открывается, но у нас пока не объявлено прямое авиасообщение с Кипром. Возможно к майским что-то появится, пока прямых рейсов нет. И расширена квота на Грецию, где есть прямое сообщение, не выдаются туристические визы, но люди с визами могут туда поехать с туристическими целями. Это ставит Грецию в один ряд с теми странами, которые будут востребованы на майские праздники", — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что среди зарубежных направлений лидирует Турция с большим отрывом от всех остальных, так как турецкие отельеры предложили очень комфортные цены и эта страна традиционно массовое направление, где тепло в начале мая.

"Среди российских направлений лидируют Сочи и Санкт-Петербург. Популярность Петербурга обусловлена невероятно привлекательной ценой. Зимой на новогодние каникулы цены из-за локдауна упали на 25-30% и на майские праздники они остаются такими же, что обусловило попадание Петербурга в первую тройку востребованных направлений на майские. Конечно, летом будет не так. Будет лидировать Черноморское побережье, очень неплохие перспективы у Калининграда. И могут выстрелить Алтай, Бурятия и даже Тюмень. Они тоже имеют шансы попасть в топ-20 продаж летнего отдыха в этом году. Мы видим это по первым итогам продаж туров с кешбэком", — добавила Ломидзе.

В среду Володин написал в своем Telegram-канале, что Госдума обсудит с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом меры по защите россиян во время поездок за границу на майские праздники. По его мнению, до начала майских праздников "было бы правильно проанализировать, готовы ли открывающиеся страны принимать у себя туристов из России".