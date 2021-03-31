"Первоначально мы запрашивали информацию о том, кто из лагерей готов открыться при заполняемости в 50% от мощности. Конечно, эта цифра очень огорчила — это было всего лишь 39 лагерей. Поэтому сейчас, когда Роспотребнадзор принял решение о наполняемости в 75%, мы надеемся, что многие загородные организации пересмотрят свои планы на лето 2021 года и откроются. Старт летней оздоровительной кампании запланирован традиционно на 1 июня. Некоторые лагеря чуть раньше открываются, в конце мая", — сказала Фаевская в среду журналистам.

Она уточнила, что в 2021 году дети из Подмосковья также смогут поехать на отдых в другие регионы, в том числе, на Черноморское побережье.

По словам министра, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в этом году посещение детей родителями будет запрещено.

31 марта в Доме правительства Подмосковья проходит межрегиональный форум "Московская область — территория развития детского отдыха 2021". В форуме принимают участие специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Астрахани, Орловской и Тверской области, Краснодарского края и Республики Крым.