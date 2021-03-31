"В настоящее время идет работа над четвертой экспозицией от начала существования музея. Достоевский — это такой огромный мир, что можно по-разному его представлять, делать акцент на разных гранях его творчества, находить разные решения. Такое обновление — необходимо в жизни каждого музея", — рассказала она.

По ее словам, в основе экспозиции, как и в предшествующих экспозициях, будут факты биографии Достоевского и его произведения. Будет сделан акцент на документальной основе жизни и творчества писателя, в большей степени показаны рукописи, книги.

Закончить работу над экспозицией планируют летом. Предположительно, посетители смогут увидеть ее осенью.

"Для новой литературной экспозиции мы готовим интерактивную карту "Петербург Достоевского", которая будет включать около 100 адресов. Это адреса самого Достоевского, героев его произведений, адреса, где произошли какие-то знаковые события, например, встреча Достоевского с Петрашевским на Невском проспекте около кондитерской Вольфа и Беранже. Это дома и редакции, где бывал Достоевский, — все будет нанесено на карту", — рассказала Ашимбаева.

Она добавила, что будет несколько маршрутов героев Достоевского: маршрут Двойника, как он двигался в период действия повести, маршруты Раскольникова, героев романа "Идиот", маршрут Нелли из "Униженных и оскорбленных". На карте пользователь получит возможность получить полную информацию о каждом адресе.

Ашимбаева также рассказала, что летом в 13-ый раз пройдет городской праздник День Достоевского.

"Очень удачно проходили дни в любимом всеми Кузнечном переулке, так как это место связано с Достоевским. Но в этом году состоится Чемпионат Европы по футболу и так же, как это было во время Чемпионата мира, запретят перекрывать центральные улицы. Если не перекрыть Кузнечный переулок, нельзя будет ничего сделать, здесь ведь огромное движение, много ресторанов, рынок и так далее. Мы обратились в Русский музей, чтобы нам разрешили провести праздник во внутреннем дворе Михайловского замка. Сейчас ведутся переговоры на эту тему", — отметила глава музея.

В год 200-летия Достоевского музей проведет ряд реставраций. "Из всех видов хранений отобраны экспонаты из музейной коллекции, которые реставрируются: книги, графика, мебель, фотоматериалы. В 1990-е годы, когда я пришла в музей, не реставрировалось ничего, не было средств. К настоящему времени значительная часть собрания фондов прошла реставрацию", — подчеркнула Ашимбаева.