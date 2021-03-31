"Для того, чтобы информация о детском отдыха была открыта, понятна для организаторов, родителей и детей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху. В настоящее время он работает в тестовом режиме. С 1 июня планируется запустить его в штатном режиме", — сказала Фаевская в среду на межрегиональном форуме, посвящённом детскому отдыху, проходящем в Доме правительства Подмосковья.

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области Дмитрий Еремейцев в ходе форума уточнил, что с помощью портала можно будет бронировать путевки, также сервис будет информировать об услугах в сфере детского отдыха, доступных в регионе.

"Агрегатор предоставит также актуальный реестр лагерей. Организаторы детского отдыха смогут получить нормативно-правовые документы. Также на портале будет доступна обратная связь и организована работа горячей линии", — отметил Еремейцев.

31 марта в Доме правительства Подмосковья проходит межрегиональный форум "Московская область — территория развития детского отдыха 2021". В форуме принимают участие специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Астрахани, Орловской и Тверской области, Краснодарского края и Республики Крым.