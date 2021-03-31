На участке Одинцово — Белорусский вокзал — Савеловский вокзал движения аэроэкспрессов не будет, отмечает компания.

Терминал "Аэроэкспресса" на Белорусском вокзале в эти дни будет работать по обычному графику. Сотрудники компании помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут до аэропорта.

"В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал рекомендуем добираться в аэропорт следующим способом: на поезде МЦД с Белорусского вокзала доехать до станции Окружная и сделать пересадку на "Аэроэкспресс". Отправление аэроэкспрессов в сторону аэропорта на "Окружной" происходит с того же пути, куда прибывает поезд МЦД с Белорусской. Для проезда в поездах МЦД от Белорусского вокзала до станции "Окружная" 3 и 10 апреля действительны билеты "Аэроэкспресс", — говорится в сообщении.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", напоминает компания. Время в пути составляет порядка 20 минут.