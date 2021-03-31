Рейс из столицы Марий Эл в Сочи будет выполняться "впервые за долгие годы", отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

"С июня жители Йошкар-Олы смогут воспользоваться прямыми рейсами в самый популярный курорт Краснодарского края — Сочи. "РусЛайн" будет выполнять рейсы по средам и воскресеньям вплоть до конца сентября, так что пассажиры смогут застать, в том числе, бархатный сезон на море. Помимо этого, авиакомпания продолжает связывать Йошкар-Олу с Москвой и Санкт-Петербургом. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было максимально удобно отправляться в обе столицы как в командировки, так и на отдых", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

Аэропорт Йошкар-Олы в июле 2019 года возобновил работу после 3,5 лет простоя, регулярные рейсы в Москву начала выполнять авиакомпания "РусЛайн".