"В 2021 году по количеству туристов мы приблизимся к показателям 2019 года. Есть вероятность, что цифры будут больше, так как по-прежнему границы излюбленных россиянами иностранных государств закрыты для посещения или въезд туда стал затруднителен", — цитирует Вахрушева пресс-служба КФУ в среду.

По мнению эксперта, еще одной причиной выбора Крымского полуострова для проведения летнего отдыха стала боязнь российских граждан заразиться коронавирусной инфекцией за пределами страны.

"В чужой стране болеть страшнее, чем в своей. Начнем с того, что в российских больницах вы сможете четко изъяснить беспокоящую вас проблему, описать симптомы, задать вопросы врачу и понять его рекомендации. Еще один плюс, что на всей территории нашей страны действует медицинский полис. Вне зависимости от того, где вас настигнет болезнь, вам обязаны оказать медицинскую помощь", — пояснил он.

Кроме того, считает Вахрушев, по сравнению с предыдущим годом улучшилась транспортная система Крыма. "Трасса "Таврида" позволяет сократить время в пути до Крыма, а любители поездов смогут добраться до нас с помощью железнодорожного сообщения. Остаются и авиаперевозки, которые пользуются большой популярностью", — сказал доцент.

По словам Вахрушева, улучшить показатели приема курортников поможет также пролонгация программы туристического кэшбэка, однако, считает эксперт, она была бы более эффективной, если бы действовала и в "бархатный" сезон.

Как сообщалось, Крым принял 6,3 млн туристов в 2020 году, когда вводились ограничения из-за распространения COVID-19, — это на 15% меньше 2019-го, в течение которого регион посетили рекордные для его постсоветского периода 7,43 млн человек.