"Совместно с министерством культуры принято решение включить проект ("Хехцир" — ИФ) в государственную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма Хабаровского края", — сказал директор АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" Сергей Щегельский, чьи слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что следующим шагом станет "встраивание СТК "Хехцир" в комплексный инвестиционный проект "Амур — дорога тысячелетий". Это, по словам Щегельского, необходимо для того, чтобы привлечь федеральное финансирование "к строительству на территории края курорта международного уровня".

Пресс-служба отмечает, что врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время недавней встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, предложил включить инвестпроект "Амур — дорога тысячелетий" в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Отмечалось, что проект "Амур — дорога тысячелетий" предполагает создание и объединение трех туристских кластеров — "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир" и "Комсомольск-Солнечный".

Как сообщает пресс-служба, в настоящее время Ростуризм принимает от регионов заявки на участия в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства". Участники смогут рассчитывать на разносторонние меры государственной поддержки: такие как создание инфраструктуры, налоговые льготы, субсидирование процентной ставки на строительство, предоставление грантов.

Так, "Хехцир" планирует занять площадь 360 га. Согласно информации пресс-службы правительства региона, АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" завершило разработку алгоритма перевода земельных участков, на которых расположится комплекс. Земли переведут в категорию, разрешающую строительство рекреационных объектов.

По данным правительства края, горнолыжный курорт и вся сопутствующая ему инфраструктура расположится в пригороде Хабаровска и на российской части острова Большой Уссурийский. На острове также необходимо будет построить пункт пропуска на границе с Китаем. Государственные инвестиции оцениваются в 5,5 млрд рублей, еще свыше 11 млрд рублей должны составить частные инвестиции. Срок реализации проекта — 2021-2030 гг.