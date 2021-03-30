Ранее оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса объявил о возобновлении с 1 апреля международных рейсов еще из 13 городов России. Среди них – Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.

"Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции", — приводит слова из телеграммы ведомства Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В авиакомпании AZUR air порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили получение письма.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, решение по ограничению рейсов в Турцию принято в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Там не пояснили, с чем оно связано.

К 30 марта Россия возобновила международное авиасообщение из 12 городов, не считая Москвы и Санкт-Петербурга: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерово, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска. Из этих городов улететь в Турцию все еще будет возможно.