Как свидетельствуют данные государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, чистая прибыль АО "Международный аэропорт Краснодар" в прошлом году сократилась на 4,7% — до 1,189 млрд рублей. Выручка снизилась на 33% — до 2,6 млрд рублей, в том числе от аэропортового и наземного обслуживания — в 1,5 раза, до 2,08 млрд рублей.

Вместе с тем, согласно отчету, аэропорт в прошлом году увеличил прочие доходы в 8 раз — до 742,7 млн рублей, преимущественно за счет курсовых разниц от переоценки еврооблигаций в размере 458 млн рублей, а также получения субсидии из федерального бюджета в качестве частичной компенсации расходов вследствие снижения перевозок из-за COVID-19 в размере 209,045 млн рублей. Прочие расходы упали почти вдвое — до 284,3 млн рублей, преимущественно за счет снижения расходов на оплату труда.

"Международный аэропорт Сочи" в прошлом году снизил выручку на 7,4% — до 5,837 млрд рублей, в том числе от аэропортового и наземного обслуживания — на 7%, до 4,6 млрд рублей, чистая прибыль уменьшилась на 0,8%, до 3,197 млрд рублей.

Согласно отчету, аэропорт в прошлом году удвоил прочие доходы — до 666,6 млн рублей за счет курсовых разниц от переоценки еврооблигаций (258,6 млн рублей), а также субсидий федерального бюджета (274,042 млн рублей). Прочие расходы снизились в 2,6 раза и составили 83,5 млн рублей.

Вместе с тем, "Аэропорт Анапа" на фоне значительного роста спроса на внутренний туризм увеличил финансовые показатели: чистая прибыль выросла в 1,6 раза и достигла 556,3 млн рублей, выручка — на 9,3%, до 1,38 млрд рублей.

Аэропорт также получил компенсацию из бюджета РФ в размере 73,4 млн рублей.

В отчетах компаний отмечается, что из-за ограничений на международные рейсы, пассажиропоток аэропортов был частично компенсирован увеличенным спросом на внутренний туризм. По оценке руководства, в 2021 году не ожидается существенного негативного влияния пандемии.

"Аэродинамика" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% к 2019 году).

Как сообщалось, аэропорт Краснодара в 2020 году сократил пассажиропоток на 34% — до 3,084 млн человек, Сочи — на 4%, до 6,52 млн человек. Пассажиропоток аэропорта Анапы вырос на 10% — до 1,8 млн человек.