Оба эти инструмента, по ее словам, будут использоваться для развития этнокультурного туризма по стране и увеличения его доли в общем объеме поездок.

"Мы приступили к созданию национальной сети брендовых маршрутов разной продолжительности, в том числе с этнокультурной составляющей, в которых продумано все для туриста – доступ к информации, продуманная логистика на всем пути, от остановок для отдыха, до вкусной еды и санитарных зон. Конечно, это и средства размещения, в архитектуре которых мы будем стараться учесть культурный код той или иной территории. У каждого маршрута должен быть яркий бренд, идея, которая раскрывается на протяжении всего маршрута", — сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям.

Вторым важным проектом Ростуризма Догузова назвала работу по привлечению туристов в красивые деревни и малые города, где необходимо развивать инфраструктуру.

"У нас сотни красивых деревень, и это пространство живой культуры, где не нужно ничего воссоздавать. Там хранят традиции, быт населения. На базе этого можно создавать привлекательные туристические продукты. С точки зрения инфраструктуры проблемы везде типовые – их можно быстро и относительно недорого решать. Это отсутствие санитарных групп, парковки туристических автобусов, навигация, аудиогиды, информационные центры для туристов, средства размещения. Это простые базовые вещи, но их, как правило, не хватает, и это делает наши туристические направления часто неконкурентоспособными", — добавила глава Ростуризма.

Она напомнила, что для решения этих задач в прошлом году Ростуризм впервые выделил гранты малым предпринимателям, реализующим проекты создания туристической инфраструктуры.