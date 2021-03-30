"Россияне в целом мало ездят по стране, а если говорить про этнокультурный туризм, то он от общего объема поездок составляет не более 10%. При этом этническую составляющую можно интегрировать в любой тип поездки от деловой до поездки на море с целью рекреации. За последние годы, в том числе в рамках работы совета, очень многое сделано. С нуля созданы десятки этнопарков, их сейчас в стране 57, где воссоздаются традиционная планировка, архитектурные формы, предметы обихода. У нас насчитывается порядка 2 тыс. туристических маршрутов практически по всем регионам страны, проводятся десятки мероприятий", — сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям при президенте.

По ее словам, необходимо, чтобы все эти форматы и продукты были адаптированы под запросы современного туриста, в том числе для молодежи.

"Чтобы люди с удовольствием ездили, путешествовали по стране и хотели возвращаться снова и снова. А местные сообщества и народы вовлекались в индустрию гостеприимства и повышали уровень жизни, создавали рабочие места", — подчеркнула Догузова.