"С учетом эпидемиологических ограничений на данный момент в нашей стране гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят. Да и посмотреть у нас есть что", — сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В ходе обсуждения проблемы развития этнотуризма в РФ Путин отметил: "Есть, конечно, несколько факторов, которые очень важны. Безусловно, нужно не просто говорить, но и создавать инфраструктуру с тем, чтобы люди получали удовольствие не только от природы и от того, что они вокруг себя видят".

По мнению главы государства, важно также, "какими транспортными средствами они пользуются, как организовано питание, и так далее".

"Будем, безусловно, и дальше развивать это направление", — добавил Путин.