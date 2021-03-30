"За прошедшие две недели общий объем продаж туров по программе кешбэка составил почти 4 млрд, воспользовалось около 200 тыс. наших граждан. В виде возврата части стоимости им вернулось 712 млн рублей. Спасибо большое, что у нас есть возможность на системной основе эту меру поддержки продолжать", — сказала она, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, на заседании совета по межнациональным отношениям.

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.