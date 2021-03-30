"Первая партия препарата сделает вакцинацию более доступной для сотрудников аэропорта и свердловчан, которые отправляются или возвращаются из поездки", — уточняется в сообщении.

Так, пункт вакцинации расположился на первом этаже терминала внутренних авиалиний.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта уточнили, что "Кольцово" — "первый региональный аэропорт России, в котором начал работу прививочный пункт".

Привиться в екатеринбургском аэропорту можно по будням с 13:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится обязательный медосмотр.

Как сообщалось, в "Кольцово" к настоящему моменту работают три пункта тестирования на коронавирус. Первые два пункта были открыты центром гигиены и эпидемиологии, первый — в начале сентября, второй — в начале февраля. Третий открылся 12 февраля, его работу запустил один из частных медицинских центров.