Ранее сообщалось, что власти страны решили открыть Пхукет для туристов с прививками от COVID-19 с 1 июля без требования обязательного карантина.

"Всем иностранным туристам, которые хотят попасть на Пхукет без прохождения карантина, необходимо предоставить доказательства о прохождении полного курса вакцинации препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для въезда в страну также потребуются следующие документы: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, свидетельство о въезде (COE), выданное посольством, действующая виза или разрешение на повторный въезд, а также полис медицинского страхования", — говорится в сообщении ТАТ.

По его информации, по прибытии в международный аэропорт Пхукета туристы должны будут пройти проверку на COVID-19, а затем загрузить специальное приложение для отслеживания перемещений в указанной зоне.

"Пхукет станет пилотным направлением, в котором карантинные требования будут отменены с 1 июля, в то время как в других регионах Таиланда по-прежнему сохраняется требование о прохождении карантина. Ожидается, что в четвертом квартале этого года карантин будет полностью отменен во всех провинциях", — добавили в ТАТ.

При этом план по открытию Пхукета для туристов с прививками находится на этапе финального подтверждения.