"Проект строительства вертолетных площадок в Карелии для обеспечения экстренной медицинской помощью монахов, паломников, туристов и жителей Соловков стоит на повестке дня", — рассказал "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Владимир Фитин.

По его словам, площадки для санитарной авиации будут оборудованы в Кеми и Беломорске. Кроме того, в планах — строительство амбулатории в Рабочеостровске. Все эти объекты ориентированы на оказание медицинской помощи жителям и гостям островов.

Планируется, что на Соловках вертолеты будут приземляться на базу действующего на острове аэропорта, который был модернизирован и введен в эксплуатацию летом прошлого года.

В настоящее время на Соловках есть действующая больница, однако если возникает необходимость срочного оперативного вмешательства, пациентов отправляют в Архангельск: в сезон навигации — морским путем, в остальное время — самолетом.

В заключение собеседник агентства отметил, что в этом году при благоприятной эпидемиологической ситуации уже к лету на Соловках ожидают значительное увеличение числа туристов и паломников.