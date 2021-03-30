"Мы работаем над созданием туристкой инфраструктуры в удаленных и еще недавно труднодоступных местах. При этом для нас принципиальными являются задачи гармоничной интеграции объектов размещения в естественные ландшафты и защиты природных достопримечательностей от сопутствующего воздействия. При создании новых туристских объектов "Роза Хутор" использует корпоративный зеленый стандарт "Зеленый код", включающий 18 групп критериев, охватывающих все стадии возведения туристической инфраструктуры. Последовательное внедрение зеленых стандартов позволит нам не только усилить контроль за соблюдением законодательных требований, но и сделать больше, чем требует закон", — заявил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

По его словам, "Зеленый код" отражает приверженность курорта принципам минимизации воздействия на окружающую среду и сокращения потребления ресурсов при условии предоставления гостям условий для комфортного и безопасного отдыха.

В пресс-службе пояснили, что соответствие критериям "Зеленого кода" определяется оценкой по балльной системе, для этого выделены специальные индикаторы. Таким образом, разработчик плана туристской инфраструктуры или непосредственно возводящая объект команда получают возможность набрать большее количество баллов за счет достижения наилучшего результата в конкретных условиях. Например, может быть предложена оптимальная с точки зрения сохранения природного ландшафта схема размещения объектов, сформирован план мероприятий по обеспечению благополучия для диких животных, внедрено инновационное водосберегающее решение или исключено загрязнение при производстве работ и т.д. Итоговые оценки качества результатов определяются символическими уровнями, которые отражают достижения: "Бронза", "Серебро", "Золото", "Платина".

"В свое время мне довелось стоять у истоков работы по институализации первых зеленых стандартов для строительной отрасли в нашей стране – это происходило на волне инноваций, сопровождавших подготовку Олимпиады в 2014 году. Тогда Россия впервые углубилась в изучение моделей зеленых стандартов и предприняла системные шаги по их внедрению на олимпийской стройке, а также вложилась в разработку национального зеленого стандарта, закрепленного в итоге ГOCTом", — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он считает, что модель, когда крупный рекреационный девелопер создает для себя комфортную экосистему, в которой и проекты, и их оценка находятся в одних руках, рискованна, так как слишком легко утратить объективность и доверие рынка.

"В этой связи предлагаю инициаторам внедрения нового зеленого стандарта верифицировать его внешней экспертизой", — заключил Исмаилов.

Как подчеркнул Колосов, на стадии внедрения "Зеленого кода" важно его открытое обсуждение в экспертной среде для дальнейшего совершенствования. После тестирования на проектах "Роза Хутор" новый зеленый стандарт может быть тиражирован для использования во всей туристской индустрии России.