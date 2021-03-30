"Правительство утвердило постановление о возможности получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что информация будет отправляться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода.

Постановление также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Эта функция будет доступна тем пользователям, которые дадут согласие на передачу сведений.

"Ожидается, что новый механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты тестов в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы", — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.