"На сайте проекта "Голос улиц" опубликована информация о 20 хабаровских улицах. Уже сейчас доступны тексты на русском, киргизском, таджикском и узбекском языках", — сказал Елаш на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

Доступ к этой информации сможет бесплатно получить любой турист или житель Хабаровска, имеющий смартфон. На фасаде здания на каждой из 20 улиц будет размещена табличка с QR-кодом, отсканировав который, откроется аудио-подкаст об истории конкретной улицы.

Авторы собрали интересные факты о тех, чьими именами названы улицы, когда и почему были переименованы, их архитектуре, достопримечательностях. Также можно будет увидеть как они выглядят с высоты — специально для этого запускали дрон.

Реализовать проект удалось на деньги Фонда президентских грантов. Средства пошли на оплату авторских текстов, их озвучивание в профессиональной студии, изготовление табличек. Самыми затратными, по словам Елаша, оказались услуги лицензированных переводчиков, которых не нашлось в Хабаровске.

Изначально проект был ориентирован на иностранных туристов, в основном, из стран АТР.

"Так как пандемия внесла свои корректировки, и мы остались без потока туристов: японцев, китайцев, корейцев, которые у нас основной контингент составляют, то решили, что мы начнем с людей, которых, по разным оценкам, от 25 до 40 тысяч в Хабаровском крае. Это трудовые мигранты", — отметил куратор.

Информацию об улицах авторы проекта собирали из разных источников — архивов, воспоминаний родственников, краеведческой литературы.

"Сейчас с помощью представителей диаспор эти тексты переводим, озвучиваем, чтобы это можно было еще и послушать. И первые таблички начнем устанавливать 12 апреля. Хотим на улице Гагарина, к 60-летию первого полета в космос, такую первую табличку установить", — сказал Елаш.

Адреса всех зданий, на которых появятся таблички с QR-кодами, также будут размещены на карте сайта. Сейчас идут переговоры с собственниками зданий, которые готовы сотрудничать.

"В центре города есть проблема просто повесить табличку даже на клейкую ленту, нужно согласовывать — это длительный по времени процесс. Поэтому мы будем вешать на те здания, где собственник захочет и предоставит такую возможность", — добавил он.

Представители туриндустрии, в свою очередь, видят большие перспективы у проекта, в том числе и коммерческие. Особенно, если чей-то магазин, предприятие или ресторан, находится в исторической части города.

"Человек, проходя по улице, считав QR-код, получив информацию об этом месте — у него уже есть причина для того, чтобы сходить в этот ресторан", — отметила директор компании "Дальгео Турс" Татьяна Яковенко.

Она считает, что возможности аудио-формата безграничны. Их можно использовать для популяризации, продвижения своих услуг, еще на этапе, когда турист только начинает изучать город, как место для будущего путешествия.

Кроме того, прогулки по маршрутам, на которых расположены таблички, — хорошая альтернатива для самостоятельных туристов, которые таким образом могут экономить на услугах гидов.

По словам Елаша, платформа проекта позволяет расширять языковой диапазон "Голоса улиц". В ближайшей перспективе — переводы на японский, корейский и китайский.

Также не исключено, что на сайте появятся и улицы других городов Хабаровского края, если такой запрос будет у муниципалитетов, местных активистов или бизнеса. В Хабаровска все 20 табличек планируется разместить до конца апреля. Затем для трех групп, сформированных по языковому признаку, будут организованы пилотные экскурсии по этим адресам.