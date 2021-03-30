"Решение о закрытии принято на неопределенный срок — до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства, и мы не сможем гарантировать, что больше такого не повторится", — сообщил во вторник "Интерфаксу" директор учреждения Денис Свирякин, в ведении которого находится зоопарк.

Он подтвердил, что животных зоопарка было разрешено кормить, на территории продавались специальные наборы.

"При этом везде написано, что животное может укусить, и родители несут ответственность за детей. Но не мне судить. Все, что нужно было, мы сделали. Домашняя лошадь — это контактное животное, всюду оказываются услуги по прокату. За 60-летнюю историю у нас впервые такая ситуация, но мы, конечно, будем реагировать", — добавил директор.

Как сообщалось, 28 марта лошадь откусила палец 5-летней девочке, которая кормила ее вместе с мамой в зооуголке Детского парка Симферополя. Крымские следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).