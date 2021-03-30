"Главной задачей этого проекта является знакомство отечественного зрителя с мировым художественным наследием, а также с многообразием коллекции ГИМ. Исторический музей впервые в своих стенах продемонстрирует подлинники знаменитого мастера эпохи Возрождения, освещая важнейшую из сторон творчества гения — гравюру", — сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин, слова которого привели в пресс-службе музея.

Накануне состоялось торжественное открытие выставки. Как отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, "выставка должна была открыться чуть раньше, однако пандемия внесла свои коррективы".

"Как мы видим, жизнь европейских музеев на данный момент складывается по-разному. Выражаем огромную благодарность нашим итальянским партнёрам, которые совершили для нас этот подвиг, не остановили проект и передали шедевры знаменитого мастера", — добавила министр.

Экспозиция объединяет свыше 120 гравюр мастера, среди которых представлены самые известные — "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана". Отдельным разделом выставки является серия "Апокалипсис", созданная в 1496-1498 годы. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета "Апокалипсис", или "Откровение Иоанна Богослова".

Кроме того, на выставке впервые демонстрируются гравюры Дюрера, хранящиеся в собрании Исторического музея, среди которых такие известные отпечатки, как "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". Экспозиция дополнена предметами декоративно-прикладного искусства, созданными в Германии на рубеже XV-XVI вв. из собрания ГИМ.

Выставка продлится до 28 июня.