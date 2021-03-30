"Действие общенационального комендантского часа продолжится с 21:00 до 5:00 местного времени", — цитирует издание слова Эрдогана.

Загруженность кафе и ресторанов не должна будет превышать 50%. Кроме того, в период рамадана (13 апреля — 13 мая) в точках общепита будут запрещены традиционные коллективные трапезы на рассвете и на закате — кафе и рестораны будут работать на вынос или обеспечивать доставку.

В настоящее время в 58 из 81 провинции страны эпидемиологическая обстановка оценивается как крайне неблагоприятная, отмечает издание.