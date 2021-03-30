Открывающаяся экспозиция связана с проведением масштабных ретроспективных выставок Ильи Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее в Хельсинки и Музее Пти-Пале в Париже, на которые Третьяковская галерея предоставляет партнерам на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая те, которые составляют большую часть постоянной экспозиции.

Как отметили в галерее, в освободившихся "репинских" залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи посетителям представится возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике. Выставка объединяет более 30 произведений разных лет — живописные и графические портреты "классического Репина" из фондов Галереи.

Особое место на выставке занимает раздел, посвященный полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которое с мая 2018 года находящемуся на реставрации после вандального нападения на картину. Посетителям будет представлены живописные этюды, эскиз, подготовительные работы, а также мультимедийная программа, которые раскрывают историю создания картины. Впервые публике будешь представлена хроника процесса технико-технологических исследований и реставрации полотна.

Выставка продлиться до марта 2022 года.