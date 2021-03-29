"Днем 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка мама с 5-летней дочкой проследовали к вольеру с домашними лошадьми, где ребенок стал из рук кормить животное. Во время кормления лошадь откусила палец на правой руке девочки", — сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в понедельник.

По ее словам, сейчас девочка находится в больнице.

Уголовное дело квалифицировано по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Животных зооуголка разрешено кормить посетителям, следует из материалов с его сайта. В фотогалерее размещены снимки детей, протягивающих корм, в том числе, лошадям.