"На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин поднял вопрос о предоставлении скидок для жителей региона, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Порядка половины туристических операторов, работающих в области, после предложения губернатора приняли решение о предоставлении скидки на путешествия по России", — говорится в сообщении.

"Эта инициатива послужит стимулированию внутреннего туризма, а также позволит поощрить туляков, которые сознательно относятся к своему здоровью", — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, жители региона, прошедшие вакцинацию, уже получили возможность бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия в рамках акции "Без дистанции".

Всего в медучреждениях Тульской области работают 47 пунктов вакцинации, 42 выездные прививочные бригады, восемь мобильных комплексов. Вакцинация проводится на ФАПах и промышленных предприятиях. Идет вакцинация также в торгово-развлекательных центрах в Туле, Ефремове и Новомосковске.