«Иностранные туристы, безусловно, нам интересны, но в общей статистике все еще их доля очень незначительна. Наш иностранец – это гость с Востока, как правило. Он приезжает в Краснодарский край, когда на востоке невыносимая жара, чтобы переждать ее. Отсюда первое следствие – это гость, который приезжает надолго, с огромной семьей и привозит сюда большие деньги. Средний чек восточного гостя – в 3-4 раза выше, чем траты российских туристов на курортах Кубани», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Золотухиной, из-за отсутствия иностранных гостей доходы отрасли значительно снизились. Что касается падения турпотока, то, по ее словам, эти цифры не такие уж большие. «На Кубани турпоток сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это много для экономики, но если сравнивать с прямыми конкурентами, например, с Турцией, то она потеряла 70% турпотока. Поэтому мне видится, что мы достойно прошли период ограничений и надеемся, что в 2021 году не будет таких сюрпризов», — заключила Золотухина.

Исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов отметил, что во время пандемии произошло замещение иностранных гостей россиянами. «Мы ждем иностранных туристов в следующем году. Мы ведем переговоры на эту тему по перспективам летнего сезона, следующего зимнего сезона. Очень надеемся получить больший турпоток из-за рубежа, чем в предыдущие годы», — сказал он.

В 2020 году курорты Краснодарского края около 12 млн туристов. В конце прошлого года глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что ущерб российской туротрасли от отсутствия иностранных путешественников в 2020 году составил 600 млрд рублей.