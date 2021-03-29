Авиаперевозчик ожидает, что загруженность самолетов будет меньше примерно на 40-45% по сравнению с первым кварталом 2019 года по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 45%.

Компания сообщила, что показатель бронирований в квартале является невысоким, что авиаперевозчик связывает с распоряжением Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) предоставлять отрицательный тест на коронавирус для въезда на территорию США.

"Между тем на фоне существенного снижения числа заболеваний и госпитализаций, а также активизации процесса вакцинации в текущем квартале компания наблюдает рост бронирований на внутренние и короткие международные рейсы", — говорится в документах American Airlines, предназначенных для регуляторов.

По состоянию на 26 марта, средний объем бронирований за семь дней составил около 90% от уровня за аналогичный период в 2019 году, при этом загруженность внутренних рейсов составила около 80%.

Авиакомпания ожидает сохранения активного показателя бронирований до конца первого квартала и во втором квартале, но предупреждает о факторах неопределенности.