"Мы уже провели комплекс исследований, у нас ушёл на них целый год. И тот объём результатов, который мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысливаться и изучаться. У нас есть мощная база, которая позволяет сказать, что мы вернём картину в экспозицию. У нас уже есть чувство уверенности, мы понимаем, какие этапы нам предоставят, и рассчитываем, что по завершении этих этапов картина вернётся", — сказала Городкова журналистам.

Она также уточнила, что галерея уже начала поиски способов защитить картину после ее реставрации и возвращения в музей. Предполагается, что она будет помещена в специальную защитную капсулу.

Все же говорить о том, когда именно картина вернётся в постоянную экспозицию, пока невозможно.

По словам Городковой, "с момента нападения 25 мая 2018 года прошло достаточно длительное время и пройден большой путь с точки зрения реставрационных процессов". Год ушёл на проведение масштабного комплекса исследовательских работ. "Этот комплекс необходимо было провести, чтобы собрать максимальный объём объективных данных, полученных в рамках проведения этих исследований", — добавила она.

"Сейчас мы можем сказать, что большой путь пройден, что собран огромный материал, связанный с историей бытованиях картины, с предыдущими этапами реставрации, связанной с первым нападением, с проявлением и анализом хронического заболевания картины. (...) Сейчас нам очень многое понятно, сейчас мы понимаем, что та задача, которую мы с самого начала поставили перед собой, это задача сделать все, чтобы спасти картину, чтобы устранить повреждения картины и решить одновременно сложнейшую задачу восстановления и лечение картины от ее хронической болезни, отставания красочного слоя от грунта и основы. Путь в достаточно большой степени пройден", — добавила она.

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля 2019 года этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.