"На 2021 год запланированы два больших зарубежных показа творчества Репина. Один — в музее Атенеум в Хельсинки, который был партнером и Третьяковской галереи, и Русского музея в ретроспективах Репина. В постоянной экспозиции музея также представлены несколько работ этого художника, который последние 12 лет своей жизни, начиная с 1918 года, прожил в Куоккале, которая с этого момента стала частью территории Финляндии. (...) После завершения показа в Хельсинки осенью 2021 года планируется показ выставки к открытию одного из самых престижных выставочных пространств Европы — в музее Пти-Пале (Париж) — прямо напротив моста Александра III", — сказала Трегулова журналистам.

Она уточнила, что в состав выставки будут включены главные шедевры Репина. Это "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали" и масштабное полотно "Прием Александром III волостных старшин во дворе Петровского дворца в Москве". Ранее предполагалось, что выставки пройдут в 2019 году.