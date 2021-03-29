Согласно расписанию, опубликованному на сайте "Курумоча", рейсы из Самары в Каир будут выполняться с 20 апреля по 26 октября по вторникам в 08:20 с прибытием в пункт назначения в 11:00 (время местное для каждого аэропорта). Обратные рейсы запланированы с 19 апреля по 25 октября по понедельникам. Время вылета — 13:00, прибытие в Самару — 19:25.

Полеты будут выполняться на самолетах Boing-757. Как сообщает пресс-служба "Курумоча", рейсы в Каир появились в расписании самарского аэропорта впервые. Ранее сообщалось, что в летней навигации 2021 года новым направлением для самарского аэропорта также станут полеты "Уральских авиалиний" в Тамчи (международный аэропорт "Иссык-Куль") с частотой один раз в неделю. Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией AZUR air владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.