Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Соглашение об установлении побратимских отношений подписали глава Сысерсткого городского округа Дмитрий Нисковских и мэр города Приедора Далибор Павлович.

По словам главы Сысерти, международные связи помогут муниципалитету более успешно реализовать инвестиционные задачи, сделают жизнь горожан более интересной, разнообразной.

"Соглашение – это результат совместной работы с правительством Свердловской области. Мы планируем презентовать зарубежным партнерам наши инвестиционные проекты – создание нового загородного отеля в Сысерти, развитие зон отдыха и качественного сервиса для горожан и туристов. Предпринимателям может быть интересна взаимная торговля сельхозпродукцией, фруктами, нашим туроператорам – перспективы взаимного туристического обмена", – считает глава муниципального образования.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как отмечает министр торговли и туризма Республики Сербской Сузана Гашич, первым мероприятием в рамках сотрудничества станет презентация туристического потенциала региона и инвестиционных проектов Приедора. Уральский и балканский города обсудят сотрудничество в области горного, санаторно-курортного, экологического и приключенческого туризма.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Побратимский проект стал одной из первых инициатив недавно созданного в Сысерти Центра экономического и пространственного развития города. По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в настоящее время муниципалитеты региона имеют соглашения о побратимских связях с сорока зарубежными городами.

Приедор расположен в северной части Боснии и Герцеговины, в составе Республики Сербской (не путать с Республикой Сербией). В городе проживает более 32 тыс. человек. Находится недалеко от Загреба, Белграда, Будапешта и Вены. В регионе развиты металлургическое производство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, пищевая промышленность.

Как уточнил "Интерфаксу" заместитель директора Центра экономического развития Сысерти Кирилл Фоминых, министерство торговли и туризма Республики Сербской обратилось к властям Сысерти с предложением о налаживании контактов по развитию туризма.

"У них территория, которая сейчас недооценена с точки зрения туризма, там больше развиваются соседние страны – Хорватия, Черногория. Хотя на территории Республики Сербской тоже есть небольшой выход к морю, и в целом на территории республики много памятников, красивых озер, и с точки зрения развития туризма, она имеет перспективы определенные", — сказал он.

Также представители республики выяснили, что "Сысертский городской округ тоже туристическая зона для Свердловской области, плюс размер двух городов примерно сопоставим". "Отсюда выросла идея развивать диалог и возможно выстроить какой-то туристический обмен для начала. Ну и много других направлений для сотрудничества", — сказал Фоминых.

В частности, по его словам, возможен импорт продукции, которая выращивается на территории республики. Свердловской области в свою очередь также есть что показать и предложить – это наука, инновации.