Начало полетной программы назначено на 3 мая. Рейсы будут выполняться по понедельникам раз в две недели.

Представитель пресс-службы Royal Flight подтвердил "Интерфаксу" планируемый запуск направления, отметив, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 235 человек.

В справочной аэропорта "Богашево" агентству сообщили, что слоты на осуществление полетов в Турцию также запросила Nordwind Airlines.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 18 направлениям внутри страны. Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.