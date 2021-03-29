Он напомнил, что начало сезона было для курорта сложным из-за недостатка снега.

«Но его хватило, чтобы открыться, новогодние праздники выдержали, а потом погода нам благоволила, и сезон шел благоприятно во всех отношениях. Наверное, мы за этот сезон побьем многие рекорды. Ситуация необычная: по нашим оценкам, процентов 30 горнолыжной аудитории в обычное время катается за пределами страны. Мы этих всех людей получили. Кроме них мы получили – мы это видим по результатам работы нашей школы – много людей, которые в принципе никогда не катались. Они решили попробовать встать на лыжи в этом году», — рассказал он на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Колобов добавил, что в начале сезона у гостей были опасения, что повышенный спрос приведет к очередям и росту цен на всех трех лыжных курортах Красной Поляны.

«Но у нас в этом году, несмотря на приличный наплыв относительно других годов, ситуация по очередям значительно лучше за счет новой канатной дороги, организации этих очередей, потоков туристов. После праздников все это узнали, информация разошлась благодаря сарафанному радио. Люди поехали к нам и до сих пор едут», — рассказал он.

По его словам, на курорте проводились опросы гостей, чтобы выяснить их впечатления от отдыха. «Участники наших опросов были удивлены, насколько здесь хорошо. Да, есть какая-то разница с Альпами, но не та, которую люди предполагали. Самая скромная оценка – половина тех, кто всегда ездил за границу, как минимум, начнут ездить к нам, а как максимум – перестанут ездить за границу. Негатива ни у кого нет. Как распределятся потоки, я пока сказать не смогу. Но мы уверены, что люди, которые никогда здесь не были и всегда выбирали альпийские курорты, пополнят наш поток в ближайшие годы. Им здесь понравилось», — подчеркнул Колобов.

Он затруднился назвать число посетивших курорт гостей, так как горнолыжный сезон еще не закончен и продлится до конца апреля. Ранее администрация Сочи сообщала, что продажи ски-пассов на трех курортах в горном кластере выросли зимой на 20%.

Колобов отметил, что на курорте постепенно восстанавливается и событийный туризм.

«Сейчас проходит фестиваль New Star, в конце января прошел фестиваль Rosafest. В каком-то виде событийный туризм мы протестировали. Конечно, организаторам тяжело, мы вместе работаем, чтобы соблюдать меры безопасности. Но по моему ощущению мы справляемся, все идет по правилам. Что нас ждет – посмотрим, но думаю, что лето и осень будут как минимум неплохими», — добавил представитель Розы Хутор.

В зимнем сезоне 2020 года курорт принял более 800 тыс. гостей. При этом он закончился на месяц раньше срока из-за начавшейся пандемии коронавируса.