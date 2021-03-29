Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Вылет из Антальи в 01:45, прибытие в Ростов-на-Дону в 04:00. Вылет в обратном направлении в 05:00, прибытие в Анталью в 07:30. Продажа билетов на рейсы по данному направлению уже открыта.

"В Анталью регулярные и чартерные рейсы выполняют российские авиакомпании AZUR Air, Nordwind, Royal Flight, "Уральские авиалинии"", — добавил представитель пресс-службы. По его словам, Turkish Airlines также выполняют рейсы в Ростов-на-Дону из Стамбула. Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта сократился на 31,8% и составил 2,086 млн человек.