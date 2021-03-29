«Статистика 2021 года будет зависеть от того, с какой скоростью будут ослабляться ограничительные меры. Прогнозировать сложно. Наш план по общему турпотоку строится из возможности или невозможности проведения событийных мероприятий. Мы даем прогноз порядка 14,5 млн человек, а если будет событийный туризм, то 16 млн с плюсом», — сказала она на пресс-конференции в понедельник.

Как отметила Золотухина, до пандемии событийный туризм был не только источником интереса для туристов, но и обладал хорошим мультипликативным эффектом и приносил существенный доход. «Если говорить о цифрах, то сегодня объем событийного рынка в России – это порядка 160 млрд рублей, 2 тыс. компаний действуют на этом рынке. И тот мультипликатив, который они создают – это 1 к 7. Это 1 рубль, вложенный в событийный туризм, приносит 7 рублей дохода в экономику. Это и гастрономия, и торговля, и гостеприимство, и другие сферы, которые действуют в нашей индустрии», — пояснила она.

Исполнительный директор горного курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов считает, что полное восстановление событийного туризма в ближайшей перспективе маловероятно. «На курорте есть два типа событийного туризма – это лагеря и MICE-туризм (индустрия встреч, конгрессов, деловых поездок и событий – Иф-Туризм). С последним все очень тяжело. С лагерями все восстанавливается, но в 2021 году мы не сможем достигнуть показателей 2019 года. Когда пандемия закончится, то развлекательный туризм восстановится в полной мере, потому что у людей есть потребность в нем. Будущее MICE-сегмента пока не известно», — заключил он.

Врио министра добавила, что сейчас ситуация с проведением мероприятий улучшается, и первые из них уже прошли в крае с разрешения Роспотребнадзора.

В 2020 году курорты Краснодарского края около 12 млн туристов, это на 30% меньше, чем годом ранее.