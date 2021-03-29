"Перевозить пассажиров компания планирует на A320, в пиковый период ожидается до 5 рейсов в неделю", — говорится в пресс-релизе.

С июня из Иркутска в Сочи также начнет летать Nordwind (по два рейса в неделю).

"С 24 мая полетную программу в Краснодар откроют "Уральские авиалинии", рейс будут осуществлять дважды в неделю. С 18 апреля S7 Airlines начнёт полёты в Симферополь, планируется по четыре рейса в неделю. С 7 июня рейсы в Симферополь с посадкой в Уфе откроет "АЛРОСА", — отмечает аэропорт.

Сейчас из Иркутска в Сочи раз в неделю летает авиакомпания "ИрАэро", но с посадкой в Барнауле.

В пресс-релизе также уточняется, что аэропорт Иркутска готов возобновить обслуживание авиарейсов в Таиланд, Монголию, Вьетнам, как только будут открыты границы между странами.