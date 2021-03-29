В расписании преимущественно внутренние направления: до конца октября из "Кольцово" можно будет улететь в 54 российских города.

"В пиковые летние месяцы ожидается до 15 вылетов в сутки на курорты юга России: Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик. Рейсы будут выполнять восемь авиакомпаний. До шести вылетов в неделю в Минеральные Воды планируют выполнять "Уральские авиалинии", — отмечается в сообщении.

Благодаря развитию полетной программы авиакомпании Red Wings, летом увеличится частота рейсов в Нижний Новгород, Барнаул, Омск, Москву, Санкт-Петербург, возобновятся полеты в Оренбург, Томск. Авиакомпания откроет новые для себя направления: Самара, Казань, Махачкала, Братск.

Отмечается, что самым популярным зарубежным направлением из "Кольцово" останется Анталья, куда запланировали рейсы 9 авиакомпаний. Не менее востребован Стамбул: туда планируют летать три авиакомпании, включая турецкую Turkish Airlines.

Кроме того, в весенне-летнюю навигацию продолжится выполнение чартерных рейсов на Занзибар. Также из "Кольцово" можно будет отправиться в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

В 2019 году, до наступления пандемии, в весенне-летнем расписании "Кольцово" из Екатеринбурга были рейсы по более чем 100 направлениям, из которых половина — международные.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.