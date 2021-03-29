"Строительство ведется в рамках графика, завершить строительные работы планируется в декабре 2021 года. Сейчас подрядчик находится в финальной стадии монтажа основной части кровли терминала. Параллельно идут работы по монтажу внутриплощадочных инженерных сетей. Не так давно начата чистовая отделка подвальных помещений. В ближайшее время будет начат монтаж фасадов здания", — сказал Таранченко.

Как сообщалось, к строительству аэровокзального комплекса аэропорт приступил летом прошлого года. Площадь терминала составит порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час (действующий сейчас терминал имеет пропускную способность 400 пассажиров в час — ИФ). В год аэровокзальный комплекс сможет принимать более 1 млн человек. Помимо здания терминала, проект предусматривает возведение служебно-технических объектов и объектов инженерного обеспечения, парковки на 430 машиномест и стоянок для такси и междугородних автобусов, а также элементов благоустройства. До разработки проектной документации стоимость проекта оценивалась примерно в 4 млрд рублей, но затем цена выросла до 5,4 млрд рублей.

Говоря о прогнозе пассажиропотока на 2021 год, Таранченко отметил, в текущей ситуации предсказать его очень сложно. "Многие страны открывают границы и упрощают въезд для туристов, что на внутреннем туристическом потоке может сказаться неоднозначно. 2020-й дал отечественным курортам не только в Краснодарском крае, но и по всей России, новый импульс и толчок к развитию — с одной стороны этому способствовали закрытые границы, с другой — комплексная работа Ростуризма и региональных властей по развитию программы кэшбека. В дополнение многие авиакомпании регулярно проводят стимулирующие акции с высоким уровнем скидок и большой глубиной продаж, когда можно приобрести билеты, в том числе в Геленджик, со скидкой, например, в феврале, а полет осуществить в августе. Однако, даже с учетом всех этих факторов сказать, какими будут предпочтения у наших путешественников и выберут ли они Геленджик вместо Кипра, Греции или Турции, очень сложно", — сказал гендиректор.

По его словам, за первые два месяца работы аэропорт обслужил более 23 тыс. пассажиров, что существенно превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом почти половина пассажиров была обслужена в период новогодних каникул, когда выполнялись рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

"В целом эта зима для нас была очень показательной. Сначала к перевозкам приступили S7 Airlines, постепенно увеличив частоту полетов до ежедневной. Затем в декабре начали летать "ЮТэйр", с перерывами, но сейчас они на регулярной основе выполняют рейс во "Внуково". Заполняемость кресел у всех перевозчиков при этом составляла порядка 90%, а это означает, что Геленджик как направление может быть востребован не только в летний период", — отметил глава аэропорта.

Таранченко напомнил, что в весенне-летнем сезоне аэропорт значительно увеличит число обслуживаемых рейсов.

"Безусловно лидирующие позиции занимает московское направление. В апреле перелеты в столичные аэропорты будут выполнять "Аэрофлот", S7 Airlines и "ЮТэйр". В мае к ним постепенно будут присоединяться и другие перевозчики. В целом, в период весенне-летнего расписания в среднем на прилет мы будем обслуживать до 15 рейсов из Москвы в день. На втором месте по количеству обслуживаемых пассажиров находится Санкт-Петербург. В этом году полеты в Санкт-Петербург начнутся на месяц раньше, чем обычно, выполнять их будут "Россия" и Smartavia. В неделю будет осуществляться до 13 рейсов", — уточнил гендиректор аэропорта.

Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 42% по сравнению с показателем 2019 года, обслужив 482 тыс. человек.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у "БазЭл аэро" в апреле 2018 года.