В ходе брифинга, посвящённого расследованию дела, он пояснил, что обвиняемый руководитель тургруппы имел опыт пеших походов, но не лыжных. Это обстоятельство вызывает у следствия вопросы к квалификационным нормам, которые регулируют такой вид туризма.

"Это тот вопрос, который следственное управление намерено прояснить в ходе расследования. В том числе, если потребуется, используя возможности центрального аппарата СКР, мы намерены обратиться в Ростуризм, при необходимости — на уровень председателя правительства РФ, в том числе, с целью оценки действующих в настоящее время квалификационных норм и их применения, почему человек не обладающий опытом лыжных походов без нарушения этих нормативов может под свою ответственность взять не просто группу туристов, а группу детей", — пояснил Баранов.

По его словам, следователи готовы выступить "с законотворческой инициативой на федеральном уровне".

Как сообщил ранее журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Никита Киселев, следствие считает, что обвиняемый в гибели ребенка руководитель тургруппы допустил ряд нарушений требований безопасности. В частности, он повел детей в недельный лыжный поход, не имея такого опыта, отклонился от запланированного маршрута и вывел их с равнинной местности на гору, а во время спуска с горы не проконтролировал подопечных, что привело к трагической гибели ребенка, объяснил Киселев.

Как сообщалось, тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. 22 марта вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

23 марта спасатели на снегоходах эвакуировали тургруппу к ближайшей железнодорожной станции Имандра, откуда детей на спецпоезде доставили в Апатиты. Также спасатели вывезли с гор другую тургруппу, в состав которой тоже входили дети. Всего из района происшествия эвакуировали 38 человек, включая 31 ребенка. В Апатитах всех туристов разместили в гостинице-санатории "Изовела".

27 марта группа, участница которой погибла, выехала на поезде домой в Санкт-Петербург.

По факту гибели ребенка СКР возбудил уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). 24 марта руководитель тургруппы был задержан, а 25 марта по арестован на два месяца.

По версии следствия, педагоги, которые повели группу детей в горы, "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица, также из числа сотрудников Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности, что привело к гибели ребенка в походе.