"Девушка по прибытию сразу же сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат. В настоящее время пациентка госпитализирована, получает соответствующее лечение", — сказал сотрудник пресс-службы.

По словам представителя ведомства, в рамках противоэпидемических мероприятий установлен круг контактных лиц. Роспотребнадзор выдал медицинским организациям предписания об усиленном наблюдении за этими людьми. Все контактные лабораторно обследованы, у них получены отрицательные результаты.

"Сегодня мы уже знаем, что британский штамм коронавирусной инфекции гораздо контагиознее. Высокие риски завоза вируса из-за рубежа еще сохраняются. Особенно это касается Европы, где сегодня наблюдается значительное осложнение эпидситуации, и почти 70% заболевших там как раз-таки инфицированы британским штаммом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим землякам воздержаться от поездок за рубеж, особенно в европейские страны", — добавили в пресс-службе управления.

По данным Роспотребнадзора на 29 марта, в Бурятии 938 человек получают лечение от COVID-19. За весь период в республике зарегистрировано 35 953 случаев коронавирусной инфекции.