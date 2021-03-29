"Конечно, важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране. Дмитрий Николаевич (Чернышенко), прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты смогли воспользоваться возможностями программы", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он напомнил, что ранее президент поручил правительству сделать доступной программу туристического кэшбека для школьников и студентов на протяжении всего года. "Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение 2 млрд рублей", — сказал премьер.

На прошлой неделе в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" один из участников предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать над созданием программы по частичной компенсации затрат на внутренние путешествия молодежи и детям.

Путин согласился с предложением и добавил: "Первое, что нужно сделать, — это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем — кэшбек, действовал для них круглый год. И второе: надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кэшбек. И я попрошу правительство над этим подумать".

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Он продлится до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.