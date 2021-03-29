«Правительство Кипра с 1 апреля внесет Россию в список стран из «красной категории», — сказал он.

Согласно информации на сайте Минздрава республики, гражданам стран из «красного списка» нужно сдавать ПЦР-тесты дважды – не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса), результаты придут по смс в течение трех часов.

Также по прилету на Кипр будет проводиться выборочное тестирование пассажиров, процедуру проведут за счет государства.

Авиакомпания "Россия" c 3 апреля возобновит прямые грузопассажирские рейсы из петербургского аэропорта Пулково в популярный курортный город Ларнака на Кипре. К полету допускаются только пассажиры, которые имеют право на пересечение границы и при соблюдении правил полета. Граждане, которые намерены прилететь на Кипр должны получить разрешение — Cyprus Flightpass — на сайте властей государства, заполнив специальную форму, а также иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус.