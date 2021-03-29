Вертолет, в котором находился 56-летний предприниматель, разбился в субботу в горах Аляски, куда он направлялся кататься на горных лыжах. Помимо Келлнера, погибло еще четыре человека, причины аварии выясняются, сообщила PPF.

Похороны пройдут в узком кругу, заявила PPF, призвав уважать частную жизнь семьи Келлнера.

Группе PPF принадлежат активы в телекоммуникациях, финансах, медиа, биотехнологиях, недвижимости, сельском хозяйстве. В состав группы Home Credit, которой владеет PPF, входит российский ХКФ банк. Также группе принадлежит страховщик "PPF Страхование жизни".

По состоянию на март текущего года PPF владела 3,8% акций Polymetal (свой пакет в российской компании группа Келлнера последовательно сокращала в последние годы посредством сделок АВВ). Ранее PPF также владела ритейлером "Эльдорадо", в конце 2016 года продала сеть "Сафмару".

У группы PPF есть два миноритарных акционера — Ладислав Бартоничек и Жан-Паскаль Дювесар, владеющие по 0,535% голосов, остальные акции у Келлнера.