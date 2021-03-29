"Мы открываем выставку в связи с празднованием 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Мы покажем ранее никогда не выставлявшуюся коллекцию Нади Леже, известного художника, ученицы Казимира Малевича и супруги Фернана Леже. Коллекция драгоценностей, которая была создана под впечатлением от того, что произошло 12 апреля 1961 года. Коллекция была подарена министерством культуры СССР в 1970е годы, затем она поступила в Музеи Московского кремля. Коллекция чрезвычайно интересная, она сделана в супрематистском стиле", — сказала Гагарина.

Она уточнила, что на выставке "Супрематистское предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже" покажут портрет Фернана Леже кисти Нади Леже и карандашный портрет Гагарина работы Пикассо.