"В аэропорту "Храбров" начало действовать летнее расписание полетов, которое продлится до 30 октября 2021 года. В этот период значительно увеличится количество выполняемых рейсов, откроются новые маршруты", — говорится в пресс-релизе.

Основными направлениями станут Москва и Санкт-Петербург. Так, в столицу будут совершаться до 18 рейсов в день, в период с мая по октябрь их количество возрастет до 20-25. В Санкт-Петербург запланировано до 10-12 полетов в день.

Рейсы в эти города будут выполнять "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", RedWing, "Якутия, "Азур Эйр", Smartavia и "Победа".

Регулярные рейсы будут выполняться также в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Архангельск, Воронеж, Пермь, Калугу, Ростов-на-Дону, Курск, Минеральные Воды, Челябинск, Казань, Псков.

Среди новых направлений откроются полеты в Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень Уфу, Самару, Киров.

На этих линиях будут работать авиакомпания Nordwind, "РусЛайн", "Азимут" и вышеперечисленные перевозчики.

Международные регулярные и чартерные рейсы планируются осуществлять в Стамбул и Анталью, а также в Минск. Это будут авиакомпании Nordwind, Royal Flight и другие.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам работы в 2020 году аэрокомплекс снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2 117 931 человека.