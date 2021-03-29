"Работы идут очень успешно, в настоящий момент наши строители и управление делами президента занимаются тем, что заключают договор о витринном оборудовании, которое чрезвычайно важно для нас (...) Строители обещают нам полностью сдать это помещение в конце 2022 года и я надеюсь, после этого мы начнем переезжать. Здание будет готово "под ключ", я надеюсь, то переезд не займёт много времени, поскольку мы очень серьезно к этому готовимся", — сказала Гагарина на пресс-конференции в понедельник.

Кроме того, она сообщила, что ММК приступил к открытию и реставрации фресок Успенского собора. По словам Гагариной, фрески никогда не реставрировались, но при этом они сохранились в прекрасном виде.

В конце мая 2020 года сообщалось, что новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади планируется открыть до 2024 года. Строительство должно было быть завершено в конце 2021 года.

Ожидается, что в новое здание будет перемещена практически вся коллекция музея. В старом здании музея в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.