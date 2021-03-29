По версии следствия, маршрут тургруппы из молодежной общественной организации спортивного туризма и экстремальных видов спорта "Скиф" одного из домов детского творчества Санкт-Петербурга пролегал исключительно по равнинной местности и поэтому туристы не имели с собой противолавинного снаряжения, однако руководитель тургруппы решил срезать путь для экономии времени и повел детей к вершине склона отрога горы Маннепахк. Во время спуска он не проконтролировал всех подопечных.

"В этот момент одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом", — сказал Киселев на брифинге в понедельник.

Следствие также настаивает, что у обвиняемого не было опыта лыжных походов.

При этом фигурант дела не признает свою вину и считает, что не нарушал требований безопасности, добавил Киселев.

Как сообщалось, тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. 22 марта вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

По факту гибели ребенка СКР возбудил уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). В рамках расследования 24 марта руководитель тургруппы был задержан, а 25 марта по решению суда отправлен под стражу на два месяца.

По версии следствия, педагоги, которые повели группу детей в горы, "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица, также из числа сотрудников Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, ненадлежащим образом выполнили свои должностные обязанности, что привело к гибели ребенка в походе.