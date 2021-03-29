"Из-за сильного ветра произошло обрушение верхней части стены фасада. Минкультуры России обеспечит проведение первоочередных и противоаварийных работ на участках обрушения", — сказал Обрывалин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что параллельно планируется разработка проектной документации на комплексную консервацию объекта во избежание его дальнейшего разрушения.

"По итогам проектирования Минкультуры России будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта. Предварительно, на первоочерёдные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 миллионов рублей", — сказал замминистра.

"Руины мельницы Гергардта" — один из объектов музея-заповедника "Сталинградская битва".